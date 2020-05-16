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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

COVID-19 в Укрпошті: вірус виявили у працівниць на Житомирщині

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Коронавірус виявили у працівниць Укрпошти у Житомирській області
Захворіли троє співробітниць Укрпошти / iPress

У селі Левків Житомирської області коронавірус виявили у трьох співробітниць місцевого відділення Укрпошти. Також інфікувалась донька однієї з поштарок.

Захворіли троє поштарок

Усі випадки COVID-19 підтверджені ПЛР-тестами. Про це повідомила Житомирська райдержадміністрація.

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Наразі відділення пошти закрили на карантин. Поки з місцевим керівництвом Укрпошти з’ясовують, як жителі села зможуть отримувати кореспонденцію та пенсії.

Хто міг інфікуватись

У населеному пункті встановлюють коло контактних осіб, що спілкувались з жінками. Ситуація загрозлива тому, що поштарки розносили по домівках пенсію, а одна з них також співає у церковному хорі.

У селі Левків планують провести дезінфекцію, також фахівці проаналізують ситуацію у населених пунктах, що неподалік, – Калинівці та Клітчині.

Статистика коронавірусу

Станом на 16 травня у Житомирській області виявили 540 випадків коронавірусу, з них 12 – летальні. Загалом в Україні COVID-19 інфікувались 17 758 людей, 497 випадків – летальні, 4 906 хворих одужали.

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Лікування Здоров'я Карантин в Україні 2020 Укрпошта Коронавірус в Україні Новини Житомира
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