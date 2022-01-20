Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. В то же время выздоровели еще 4 446 инфицированных.

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Суточный прирост инфицированных в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.

В целом, последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:

  • Киев – 1 409;
  • Винницкая область – 965;
  • Волынская область – 293;
  • Днепропетровская область – 455;
  • Донецкая область – 556;
  • Житомирская область – 820;
  • Закарпатская область – 482;
  • Запорожская область – 230;
  • Ивано-Франковская область – 2 777;
  • Киевская область – 534;
  • Кировоградская область – 96;
  • Луганская область – 237;
  • Львовская область – 1 440;
  • Николаевская область – 216;
  • Одесская область – 944;
  • Полтавская область – 679;
  • Ровненская область – 669;
  • Сумская область – 1 137;
  • Тернопольская область – 1 145;
  • Харьковская область – 931;
  • Херсонская область – 191;
  • Хмельницкая область – 768;
  • Черкасская область – 405;
  • Черновицкая область – 694;
  • Черниговская область – 406.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус разными методами. В частности, сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 7 982 – методом ИФА. Также было использовано 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.

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