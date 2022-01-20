Известно, что среди пациентов 2 044 ребенка и 492 медработника. В больницы госпитализировали 2 151 человека. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 131 пациента. В то же время выздоровели еще 4 446 инфицированных.

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Суточный прирост инфицированных в регионах

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Ивано-Франковской области, где за сутки обнаружили более 2 тысяч инфицированных. Чуть лучше ситуация в Сумской, Львовской, Тернопольской областях и Киеве.

В целом, последняя статистика новых случаев заражения по стране выглядит следующим образом:

Киев – 1 409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2 777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1 440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровненская область – 669;

Сумская область – 1 137;

Тернопольская область – 1 145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Охват тестирования населения

19 января в Украине провели 111 137 тестирований на коронавирус разными методами. В частности, сделали 61 642 исследования методом ПЦР и 7 982 – методом ИФА. Также было использовано 41 513 экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2.

Общая картина заболеваемости в стране

По состоянию на 20 января 2021 года в Украине обнаружили 3 799 382 больных COVID-19, 3 571 782 из которых уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 843 пациента.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине было проведено 17 332 435 ПЦР-тестирований.

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