Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини та 492 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 151 людину. На жаль, хвороба забрала життя ще 131 пацієнта. Натомість виписали вчора 4 446 інфікованих.

До теми В Україні можуть призупинити планові госпіталізації, – Ляшко

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області, де за добу виявили аж понад 2 тисячі інфікованих. Трохи краща ситуація у Сумській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.

Загалом остання статистика нових випадків зараження по країні виглядає наступним чином:

Київ – 1409;

Вінницька область – 965;

Волинська область – 293;

Дніпропетровська область – 455;

Донецька область – 556;

Житомирська область – 820;

Закарпатська область – 482;

Запорізька область – 230;

Івано-Франківська область – 2777;

Київська область – 534;

Кіровоградська область – 96;

Луганська область – 237;

Львівська область – 1440;

Миколаївська область – 216;

Одеська область – 944;

Полтавська область – 679;

Рівненська область – 669;

Сумська область – 1137;

Тернопільська область – 1145;

Харківська область – 931;

Херсонська область – 191;

Хмельницька область – 768;

Черкаська область – 405;

Чернівецька область – 694;

Чернігівська область – 406.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

19 січня в Україні провели 111 137 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема зробили 61 642 дослідження методом ПЛР та 79 82 – методом ІФА. Також було використано 41 513 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 20 січня 2021 року в Україні виявили 3 799 382 хворих на COVID-19, 3 571 782 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 843 пацієнти.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 332 435 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу