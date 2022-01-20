Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини та 492 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 151 людину. На жаль, хвороба забрала життя ще 131 пацієнта. Натомість виписали вчора 4 446 інфікованих.
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Добовий приріст інфікованих в регіонах
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області, де за добу виявили аж понад 2 тисячі інфікованих. Трохи краща ситуація у Сумській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.
Загалом остання статистика нових випадків зараження по країні виглядає наступним чином:
- Київ – 1409;
- Вінницька область – 965;
- Волинська область – 293;
- Дніпропетровська область – 455;
- Донецька область – 556;
- Житомирська область – 820;
- Закарпатська область – 482;
- Запорізька область – 230;
- Івано-Франківська область – 2777;
- Київська область – 534;
- Кіровоградська область – 96;
- Луганська область – 237;
- Львівська область – 1440;
- Миколаївська область – 216;
- Одеська область – 944;
- Полтавська область – 679;
- Рівненська область – 669;
- Сумська область – 1137;
- Тернопільська область – 1145;
- Харківська область – 931;
- Херсонська область – 191;
- Хмельницька область – 768;
- Черкаська область – 405;
- Чернівецька область – 694;
- Чернігівська область – 406.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Охоплення тестування населення
19 січня в Україні провели 111 137 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема зробили 61 642 дослідження методом ПЛР та 79 82 – методом ІФА. Також було використано 41 513 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна картина захворюваності в країні
Станом на 20 січня 2021 року в Україні виявили 3 799 382 хворих на COVID-19, 3 571 782 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 843 пацієнти.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу