Відомо, що серед пацієнтів 2 044 дитини та 492 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 151 людину. На жаль, хвороба забрала життя ще 131 пацієнта. Натомість виписали вчора 4 446 інфікованих.

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Добовий приріст інфікованих в регіонах

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зареєстрували в Івано-Франківській області, де за добу виявили аж понад 2 тисячі інфікованих. Трохи краща ситуація у Сумській, Львівській, Тернопільській областях та Києві.

Загалом остання статистика нових випадків зараження по країні виглядає наступним чином:

  • Київ – 1409;
  • Вінницька область – 965;
  • Волинська область – 293;
  • Дніпропетровська область – 455;
  • Донецька область – 556;
  • Житомирська область – 820;
  • Закарпатська область – 482;
  • Запорізька область – 230;
  • Івано-Франківська область – 2777;
  • Київська область – 534;
  • Кіровоградська область – 96;
  • Луганська область – 237;
  • Львівська область – 1440;
  • Миколаївська область – 216;
  • Одеська область – 944;
  • Полтавська область – 679;
  • Рівненська область – 669;
  • Сумська область – 1137;
  • Тернопільська область – 1145;
  • Харківська область – 931;
  • Херсонська область – 191;
  • Хмельницька область – 768;
  • Черкаська область – 405;
  • Чернівецька область – 694;
  • Чернігівська область – 406.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестування населення

19 січня в Україні провели 111 137 тестувань на коронавірус різними методами. Зокрема зробили 61 642 дослідження методом ПЛР та 79 82 – методом ІФА. Також було використано 41 513 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загальна картина захворюваності в країні

Станом на 20 січня 2021 року в Україні виявили 3 799 382 хворих на COVID-19, 3 571 782 з яких вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 843 пацієнти.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу