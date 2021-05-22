Как сообщили в штабе Командования Медицинских сил ВСУ, это уже 92-й летальный случай от COVID-19.

Важно Коронавирус в Украине: 4 тысячи инфицированных, 178 – умерли

Свежая статистика

По состоянию на 22 мая в ВСУ COVID-19 болеет 228 человек. В то же время 24 780 больных смогли побороть недуг и выздоровели. Между тем на изоляции находятся 83 человека.

За минувшие сутки коронавирус подхватил 21 человек. Из них госпитализировали 4 человека, других – лечат дома под наблюдением врачей.

Что известно о новой жертве COVID-19

В штабе Командования Медицинских сил ВСУ заявили, что болезнь унесла жизнь работника Вооруженных сил Украины, который находился на лечении в Киевской городской клинической больнице.

Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные меры желаемого эффекта не дали,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Вакцинация в рядах ВСУ

С начала кампании по вакцинации первую дозу вакцины от коронавируса получили 52 296 человек. Из них 3 289 военных медиков. Вместе с тем повторно провакцинировали только 334 человека.