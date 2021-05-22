Як повідомили у штабі Командування Медичних сил ЗСУ, це вже 92-й летальний випадок від COVID-19.

Важливо Коронавірус в Україні: 4 тисячі інфікованих, 178 – померли

Свіжа статистика

Станом на 22 травня у ЗСУ на COVID-19 хворіє 228 осіб. Водночас 24 780 хворих змогли побороти недугу і одужали. Тим часом на ізоляції перебувають 83 особи.

За минулу добу коронавірус підхопили 21 особа. З них госпіталізували 4 особи, інші – лікують вдома під наглядом лікарів.

Що відомо про нову жертву COVID-19

У штабі Командування Медичних сил ЗСУ заявили, що недуга забрала життя працівника Збройних сил України, який перебував на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні.

Попри проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Вакцинація у лавах ЗСУ

Від початку кампанії з вакцинації першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 52 296 осіб. З них 3 289 військових медиків. Натомість повторно провакцинували лише 334 особи.