Если человек не имеет справки о вакцинации, ему необходимо дважды сдать тест на коронавирус. Сначала – в своей стране, а затем – на территории Финляндии.
Заметьте BioNTech и Pfizer хотят вакцинировать детей в возрасте 5 – 12 лет: в ЕС запросили разрешение
Человек, прибывающий в Финляндию, должен предъявить:
- документ о выздоровлении от коронавируса на протяжении последних 6 месяцев;
- либо документ о полной вакцинации;
- либо результат теста на коронавирус, сделанный перед приездом.
Кроме того, COVID-сертификат будет действовать, как альтернатива ограничительным мерам, которые устанавливают региональные власти.
В частности, рестораны смогут избежать карантинных ограничений, если посещение заведения осуществляется строго по паспортам вакцинации.
Требовать документы могут у людей старше 18 лет.
Тунис снимает карантин для туристов
- Тем временем Тунис снимает карантинные ограничения для вакцинированных туристов. Их освобождают от 7-дневного карантина, который ранее был обязательным.
- В то же время все путешественники должны показать отрицательный результат ПЦР-теста с QR-кодом.
- Невакцинированных туристов будут отправлять на недельный карантин.
- Исключение составляют люди, заказавшие у туроператора инклюзивный отдых.