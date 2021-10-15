Якщо людина не має довідки про вакцинацію, їй необхідно двічі здати тест на коронавірус. Спершу – у своїй країні, а згодом – на території Фінляндії.
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Людина, яка прибуває до Фінляндії, має пред'явити:
- документ про одужання від коронавірусу упродовж останніх 6 місяців;
- або документ про повну вакцинацію;
- або результат тесту на коронавірус, зроблений перед приїздом.
Окрім того, COVID-сертифікат діятиме, як альтернатива обмежувальним заходам, які встановлює регіональна влада.
Зокрема, ресторани зможуть уникнути карантинних обмежень, якщо відвідування закладу здійснюється суворо за паспортами вакцинації.
Вимагати документи можуть у людей, старших, аніж 18 років. Зокрема,
Туніс знімає карантин для туристів
- Тим часом Туніс знімає карантинні обмеження для вакцинованих туристів. Їх звільняють від 7-денного карантину, який раніше був обов'язковим.
- Водночас усі мандрівники мусять показати негативний результат ПЛР-тесту з QR-кодом.
- Невакцинованих туристів відправлятимуть на тижневий карантин.
- Виняток становлять люди, які замовили у туроператора інклюзивний відпочинок.