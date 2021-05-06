Около четверти украинцев поддерживают ввод COVID-паспортов, но более трети выступает против. Такому же количеству безразлично нововведение.

Каждый десятый украинец еще не определился со своим отношением к коронавирусным паспортам. Лишь 3% уверены, что документ не нужен вообще. Кстати ЕС запустит COVID-паспорта уже в июне, Италия – в мае Отношение украинцев к введению COVID-паспортов Поддерживают – 27%;

Не поддерживают – 34%;

Безразлично – 30%;

Трудно ответить – 9%. В каких случаях украинцы считают оправданным применение паспортов Для поездок за границу – 44%;

Для публичных мероприятий, спортивных соревнований – 4%;

Для поездок по Украине – 3%;

Во всех аспектах повседневной жизни – 16%;

Паспорт не нужен вообще – 3%;

Сложно ответить – 30%. Опрос проводился в период с 23 по 30 апреля 2021 года. Опросили 1804 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением оккупированных территорий). Метод: личное формализованное интервью. Максимальная погрешность выборки не превышает +/– 2,4%. Что известно о введении COVID-паспортов Паспорта вакцинации запустят в Евросоюзе в июне 2021 года. Они будут содержать информацию о том, что человека полностью прививали, об иммунитете после болезни и отрицательный тест.

Неизвестно, когда появятся такие документы в Украине. Еще в марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации".

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в феврале заверил, что техническая база готова к нововведениям.