Введение COVID-паспортов поддерживает четверть украинцев, треть – против: опрос
Около четверти украинцев поддерживают ввод COVID-паспортов, но более трети выступает против. Такому же количеству безразлично нововведение.
Источник:Research & Branding Group
Каждый десятый украинец еще не определился со своим отношением к коронавирусным паспортам. Лишь 3% уверены, что документ не нужен вообще.
Кстати ЕС запустит COVID-паспорта уже в июне, Италия – в мае
Отношение украинцев к введению COVID-паспортов
- Поддерживают – 27%;
- Не поддерживают – 34%;
- Безразлично – 30%;
- Трудно ответить – 9%.
В каких случаях украинцы считают оправданным применение паспортов
- Для поездок за границу – 44%;
- Для публичных мероприятий, спортивных соревнований – 4%;
- Для поездок по Украине – 3%;
- Во всех аспектах повседневной жизни – 16%;
- Паспорт не нужен вообще – 3%;
- Сложно ответить – 30%.
Что известно о введении COVID-паспортов
- Паспорта вакцинации запустят в Евросоюзе в июне 2021 года. Они будут содержать информацию о том, что человека полностью прививали, об иммунитете после болезни и отрицательный тест.
- Неизвестно, когда появятся такие документы в Украине. Еще в марте президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине нужно разработать свою систему соответствующей "паспортизации".
- Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в феврале заверил, что техническая база готова к нововведениям.
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