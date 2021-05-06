Введення COVID-паспортів підтримує чверть українців, третина – проти: опитування
Близько чверті українців підтримують введеня COVID-паспортів, але понад третина виступає проти. Такій самій кількості байдуже на нововедення.
Джерело:Research & Branding Group
Кожен десятий українець ще не визначився зі своїм ставленням до коронавірусних паспортів. Лише 3% впевнені, що документ не потрібен взагалі.
До речі ЄС запустить COVID-паспорти вже у червні, Італія – у травні
Ставлення українців до введення COVID-паспортів
- Підтримують – 27%;
- Не підтримують – 34%;
- Байдуже – 30%;
- Важко відповісти – 9%.
У яких випадках українці вважають виправданим застосування паспортів
- Для поїздок за кордон – 44%;
- Для публічних заходів, спортивних змагань тощо – 4%;
- Для поїздок по Україні – 3%;
- У всіх аспектах повсякденного життя – 16%;
- Паспорт не потрібен взагалі – 3%;
- Складно відповісти – 30%.
Що відомо про запровадження COVID-паспортів
- Паспорти вакцинації запустять у Євросоюзі в червні 2021 року. Вони міститимуть інформацію, що людину повністю щепили, про імунітет після хвороби та негативний тест.
- Невідомо, коли з'являться такі документи в Україні. Ще у березні президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні потрібно розробити свою систему відповідної "паспортизації".
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у лютому запевнив, що технічна база готова до нововведень.
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