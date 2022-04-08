На это решение повлияла война. Его одобрили для того, чтобы украинцы за границей могли показать документ о вакцинации.

К теме Как прививки против коронавируса делают те страны, куда эвакуируются украинцы

Приняли решение не удалять из Дия цифровой сертификат о вакцинации от COVID-19 в течение 545 дней с даты прививки,

– говорится в сообщении.

Так, наши граждане за рубежом смогут получить следующую нужную дозу или иметь меньшие карантинные ограничения, чем невакцинированные лица.