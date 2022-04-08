На таке рішення вплинула війна. Його схвалили для того, щоб українці за кордоном могли показати документ про вакцинацію.

До теми Як щеплення проти коронавірусу роблять ті країни, куди евакуюються українці

Ухвалили рішення не видаляти з Дії цифровий сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 протягом 545 днів від дати щеплення,

– мовиться у повідомленні.

Так, наші громадяни за кордоном зможуть отримати наступну потрібну дозу чи мати менші карантинні обмеження, ніж невакциновані особи.

Зауважимо, у додатку сертифікат не оновиться автоматично. Щоб отримати нову кінцеву дату слід повторно надіслати запит у застосунку або на порталі.