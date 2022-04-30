В Минцифры объяснили, что это значит и что делать дальше. Специалисты уверяют, что все под контролем и у украинцев будут их сертификаты в приложении.

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Сертификаты в Дие остаются, но не являются действительными

В Минцифры объяснили, что теперь сертификаты будут оставаться в Дие, но при этом будут недействительными.

Так обновили приложение специально, чтобы сохранить важную историю вакцинации, и чтобы она осталась в смартфоне каждого украинца.

Это значит, что теперь люди, которые смогли выехать в более безопасные регионы страны, имеют доказательство того, что прошли вакцинацию. Также это правило действует и для тех, кто выехал за пределы нашего государства. Кроме того, это поможет сделать бустерную дозу, если еще не делали.

Минцифры также напомнило, что украинские COVID-сертификаты в Дие взаимопризнаны с Европейским Союзом. Это означает, что таким сертификатом можно пользоваться свободно, находясь за границей.

В министерстве призвали всех украинцев заботиться о своем здоровье и беречь друг друга, своих родных и близких.

Последние новости о коронавирусе

Казалось, что с началом войны в Украине эпидемия коронавируса закончилась. К сожалению, это не совсем так. Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что болезнь никуда не исчезла, но заболеваемость действительно пошла на спад.

В начале апреля в Украине продлили срок действия, в течение которого будет сохраняться сертификат о вакцинации. Такой документ должен быть доступен в течение 1,5 года с даты прививки.

В Европе также значительно ослабили коронавирусные ограничения. Некоторые страны разрешили иностранным туристам въезд без каких-либо ограничений, связанных с COVID-19. Речь идет о Польше, Дании, Швеции, Латвии и Норвегии.

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