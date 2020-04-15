COVID-19 у Новинского, парад Победы в России перенесли – Гуд найт Юкрейн
В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 15 апреля – у нардепа Вадима Новинского сегодня обнаружили COVID-19. Известно, что вчера с ним контактировал митрополит Онуфрий. Проведение парада 9 мая в Кремле решили отложить из-за пандемии COVID-19.
Также в выпуске:
В России с 15 апреля ввели специальные электронные пропуска, без которых теперь нельзя передвигаться на общественном транспорте.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 17:46 Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать
сегодня , 20:30 Собственный номер в 5-звездочном отеле: как одновременно отдыхать и зарабатывать на недвижимости
сегодня , 17:10 Гомосексуальная, бисексуальная или гетеросексуальная: тест на сексуальную ориентацию
сегодня , 17:44 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
сегодня , 16:26 Мужчина переплыл Днепр в Гидропарке на карантине: получил ли он штраф
powered by lun.ua
Выбор редакции
-
Закрытие пунктов пропуска на границе Украины: объяснения ГПСУсегодня , 17:39
-
Где с 16 апреля на въезде в Киев установят блокпосты: картасегодня , 17:39
-
Взрыв возле больницы во Львове: погиб участник АТО – фотосегодня , 21:47
-
Украина вернет из плена боевиков десятки людей, – Резников о деталях обменасегодня , 18:58
-
Часто видим пренебрежительное отношение, – откровенный рассказ фельдшерасегодня , 18:52
-
Китай должен компенсировать вред, нанесенный коронавирусом, – отчет Henry Jackson Societyсегодня , 21:00
Предложения партнеров
Комментарии