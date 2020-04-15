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      COVID-19 у Новинского, парад Победы в России перенесли – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Гуд найт Юкрейн" за 15 апреля – у нардепа Вадима Новинского сегодня обнаружили COVID-19. Известно, что вчера с ним контактировал митрополит Онуфрий. Проведение парада 9 мая в Кремле решили отложить из-за пандемии COVID-19.

      Также в выпуске:

      В России с 15 апреля ввели специальные электронные пропуска, без которых теперь нельзя передвигаться на общественном транспорте.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Новости России Вадим Новинский Гуд найт Юкрейн
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