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      COVID-19 у Новинського, парад Перемоги у Росії перенесли – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 15 квітня – у нардепа Вадима Новинського сьогодні виявили COVID-19. Відомо, що вчора з ним контактував митрополит Онуфрій. Проведення параду 9 травня у Кремлі вирішили відкласти через пандемію COVID-19.

      Також у випуску:

      У Росії з 15 квітня запровадили спеціальні електронні перепустки, без яких тепер не можна пересуватись громадським транспортом.

      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Новини Росії Вадим Новинський Гуд найт Юкрейн
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