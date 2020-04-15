COVID-19 у Новинського, парад Перемоги у Росії перенесли – Гуд найт Юкрейн
У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 15 квітня – у нардепа Вадима Новинського сьогодні виявили COVID-19. Відомо, що вчора з ним контактував митрополит Онуфрій. Проведення параду 9 травня у Кремлі вирішили відкласти через пандемію COVID-19.
Також у випуску:
У Росії з 15 квітня запровадили спеціальні електронні перепустки, без яких тепер не можна пересуватись громадським транспортом.
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