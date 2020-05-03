COVID-19 во Франции: правительство продлило чрезвычайное положение до 24 июля

Из-за COVID-19 правительство Франции продлило чрезвычайное положение в стране еще на 2 месяца – до 24 июля. В рамках этого парламенту предложат комплекс мер.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Оливье Веран, сообщил Le Figaro.

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Принять новый закон, согласно которому чрезвычайное положение будет продлено до 24 июля, предложил Верану министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Это случилось после заседания кабинета министров по поводу коронавирусного кризиса.

По словам Верана, отмена чрезвычайного положения раньше указанного срока "потратит зря значительные усилия, приложенные французским народом".

Обратите внимание! Пик тяжелых пациентов во Франции состоялся 9 апреля. Тогда в реанимации находились почти 7 тысяч 200 человек.

► Какие меры введут

Французам запретят поездки. А также введут процесс карантина для людей, въезжающих во Францию ​​из-за границы, Корсики и других заморских территорий.

Задача правительства не в том, чтобы помешать французам путешествовать. Задача правительства – не дать вирусу путешествовать,

– заверил Веран.

В то же время Кристоф Кастанер отметил, что в новых мерах, которые предложат, не будет никаких пограничных ограничений между французскими округами.



COVID-19 / Инфографика 24 канала