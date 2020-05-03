COVID-19 у Франції: уряд продовжив надзвичайний стан до 24 липня

Через COVID-19 уряд Франції продовжив надзвичайний стан в країні ще на 2 місяці – до 24 липня. В рамках цього парламенту запропонують комплекс заходів.

Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, повідомило Le Figaro.

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Ухвалити новий закон, за яким надзвичайна ситуація буде продовжена до 24 липня, запропонував Верану міністр внутрішніх справ Крістоф Кастаньє. Це трапилось після засідання кабінету міністрів з приводу коронавірусної кризи.

За словами Верана, скасування надзвичайної ситуації раніше зазначеного терміну "витратить даремно значні зусилля, докладені французьким народом".

Зверніть увагу! Пік важких пацієнтів у Франції відбувся 9 квітня. Тоді в реанімації перебували майже 7 тисяч 200 осіб.

► Які заходи запровадять

Французам заборонять поїздки. А також введуть процес карантину для людей, які в'їжджають до Франції з-за кордону, Корсики та інших заморських територій.

Завдання уряду не в тому, щоб перешкодити французам подорожувати. Завдання уряду – не дати вірусу подорожувати,

– запевнив Веран.

Водночас Крістоф Кастаньє наголосив, що в нових заходах, які запропонують, не буде жодних прикордонних обмежень між французькими округами.



COVID-19 / Інфографіка 24 каналу