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      COVID-19 у Франції: уряд продовжив надзвичайний стан до 24 липня

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      COVID-19 у Франції
      COVID-19 у Франції / epravda

      Через COVID-19 уряд Франції продовжив надзвичайний стан в країні ще на 2 місяці – до 24 липня. В рамках цього парламенту запропонують комплекс заходів.

      Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, повідомило Le Figaro.

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      Ухвалити новий закон, за яким надзвичайна ситуація буде продовжена до 24 липня, запропонував Верану міністр внутрішніх справ Крістоф Кастаньє. Це трапилось після засідання кабінету міністрів з приводу коронавірусної кризи.

      За словами Верана, скасування надзвичайної ситуації раніше зазначеного терміну "витратить даремно значні зусилля, докладені французьким народом". 

      Зверніть увагу!  Пік важких пацієнтів у Франції відбувся 9 квітня. Тоді в реанімації перебували майже 7 тисяч 200 осіб.

      ► Які заходи запровадять

      Французам заборонять поїздки. А також введуть процес карантину для людей, які в'їжджають до Франції з-за кордону, Корсики та інших заморських територій.

      Завдання уряду не в тому, щоб перешкодити французам подорожувати. Завдання уряду – не дати вірусу подорожувати,
      – запевнив Веран.

      Водночас Крістоф Кастаньє наголосив, що в нових заходах, які запропонують, не буде жодних прикордонних обмежень між французькими округами.

      коронавірус
      COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Тетяна Пасічник
      Теги: Коронавірус COVID-19 Надзвичайний стан Новини Франції
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