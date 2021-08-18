Соответствующее решение чиновники приняли во время заседания Кабинета Министров. Это, по их мнению, должно способствовать предоставлению админуслуг нового качества.

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Как говорится в пояснительной записке, в перечне оказались услуги органов местной власти и местного самоуправления. Теперь их количество составляет больше 400 услуг в разных сферах.

Целью утверждения такого перечня является:

предоставление админуслуг нового качества,

улучшение доступности таких услуг для населения,

обеспечение дальнейшего развития сферы админуслуг.

Перечень состоит из более чем 400 услуг в различных сферах и сформирован на основе информации, которая содержится в Реестре административных услуг.

Для посетителей ЦПАУ станут доступными услуги из 13 сфер жизни:

социальная защита – 101 админуслуга;

деятельность бизнеса и общественных формирований – 79 админуслуг;

земля и экология – 69 админуслуг;

строительство и недвижимость – 47 админуслуг;

транспорт – 32 админуслуги;

гражданство и миграция – 23 админуслуги;

образование, спорт и туризм, культура и религия – 17 админуслуг;

безопасность жизнедеятельности – 16 админуслуг;

производство и оборот отдельных видов продукции – 9 админуслуг;

услуги ЗАГСа – 9 админуслуг;

сельское хозяйство – 6 админуслуг;

финансы и налоги – 3 админуслуги;

профессиональная деятельность – 1 админуслуга.