Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів. Це, на їхню думку, має сприяти наданню адмінпослуг нової якості.

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Як мовиться у пояснювальній записці, у переліку опинилися послуги органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Тепер їхня кількість складає понад 400 послуг у різних сферах.

Метою затвердження такого переліку є:

надання адмінпослуг нової якості,

покращення доступності таких послуг для населення,

забезпечення подальшого розвитку сфери адмінпослуг.

Перелік складається з понад 400 послуг у різних сферах і сформований на основі інформації, що міститься у Реєстрі адміністративних послуг.

Для відвідувачів ЦНАПів стануть доступними послуги з 13 сфер життя:

соціальний захист – 101 адмінпослуга;

діяльність бізнесу та громадських формувань – 79 адмінпослуг;

земля та екологія – 69 адмінпослуг;

будівництво та нерухомість – 47 адмінпослуг;

транспорт – 32 адмінпослуги;

громадянство та міграція – 23 адмінпослуги;

освіта, спорт та туризм, культура та релігія – 17 адмінпослуг;

безпека життєдіяльності – 16 адмінпослуг;

виробництво та обіг окремих видів продукції – 9 адмінпослуг;

послуги РАЦС – 9 адмінпослуг;

сільське господарство – 6 адмінпослуг;

фінанси та податки – 3 адмінпослуги;

професійна діяльність – 1 адмінпослуга.