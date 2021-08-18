Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів. Це, на їхню думку, має сприяти наданню адмінпослуг нової якості.

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Як мовиться у пояснювальній записці, у переліку опинилися послуги органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Тепер їхня кількість складає понад 400 послуг у різних сферах.

Метою затвердження такого переліку є:

  • надання адмінпослуг нової якості,
  • покращення доступності таких послуг для населення,
  • забезпечення подальшого розвитку сфери адмінпослуг.

Перелік складається з понад 400 послуг у різних сферах і сформований на основі інформації, що міститься у Реєстрі адміністративних послуг.

Для відвідувачів ЦНАПів стануть доступними послуги з 13 сфер життя:

  • соціальний захист – 101 адмінпослуга;
  • діяльність бізнесу та громадських формувань – 79 адмінпослуг;
  • земля та екологія – 69 адмінпослуг;
  • будівництво та нерухомість – 47 адмінпослуг;
  • транспорт – 32 адмінпослуги;
  • громадянство та міграція – 23 адмінпослуги;
  • освіта, спорт та туризм, культура та релігія – 17 адмінпослуг;
  • безпека життєдіяльності – 16 адмінпослуг;
  • виробництво та обіг окремих видів продукції – 9 адмінпослуг;
  • послуги РАЦС – 9 адмінпослуг;
  • сільське господарство – 6 адмінпослуг;
  • фінанси та податки – 3 адмінпослуги;
  • професійна діяльність – 1 адмінпослуга.

Що таке ЦНАПи?

Це державні установи, які надають різноманітні адміністративні послуги. Закон про створення таких центрів при міських радах прийняли у 2012 році. Кожен громадянин може отримати там необхідну інформацію щодо надання певної послуги, здати необхідний для цього пакет документів тощо.