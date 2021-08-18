Відповідне рішення урядовці ухвалили під час засідання Кабінету Міністрів. Це, на їхню думку, має сприяти наданню адмінпослуг нової якості.
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Як мовиться у пояснювальній записці, у переліку опинилися послуги органів місцевої влади та місцевого самоврядування. Тепер їхня кількість складає понад 400 послуг у різних сферах.
Метою затвердження такого переліку є:
- надання адмінпослуг нової якості,
- покращення доступності таких послуг для населення,
- забезпечення подальшого розвитку сфери адмінпослуг.
Перелік складається з понад 400 послуг у різних сферах і сформований на основі інформації, що міститься у Реєстрі адміністративних послуг.
Для відвідувачів ЦНАПів стануть доступними послуги з 13 сфер життя:
- соціальний захист – 101 адмінпослуга;
- діяльність бізнесу та громадських формувань – 79 адмінпослуг;
- земля та екологія – 69 адмінпослуг;
- будівництво та нерухомість – 47 адмінпослуг;
- транспорт – 32 адмінпослуги;
- громадянство та міграція – 23 адмінпослуги;
- освіта, спорт та туризм, культура та релігія – 17 адмінпослуг;
- безпека життєдіяльності – 16 адмінпослуг;
- виробництво та обіг окремих видів продукції – 9 адмінпослуг;
- послуги РАЦС – 9 адмінпослуг;
- сільське господарство – 6 адмінпослуг;
- фінанси та податки – 3 адмінпослуги;
- професійна діяльність – 1 адмінпослуга.