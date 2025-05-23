Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сообщение руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он назвал заявления Кремля "какой-то шизой".

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Вместо прекратить войну – снова угрожают

В российском МИД со ссылкой на Минобороны заявили, что с 20 по 23 мая якобы зафиксировали 788 атак дронов и западных ракет, из которых 778 якобы сбили. На этом фоне Кремль заявил об "адекватном ответе", снова угрожая Украине.

Сами ежедневно атакуют Украину и угрожают дать ответ на ответные атаки. И это вместо того, чтобы просто прекратить огонь и война бы остановилась, вот только от этого россияне отказываются. Получается, атаковать должны только они. Больные, – написал Коваленко.

В ЦПД считают такие заявления очередной попыткой оправдать агрессию и переложить ответственность. В то же время в Киеве отмечают, что война остановится сразу после того, как Россия прекратит обстрелы и отведет войска.