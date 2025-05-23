Про це розповідає 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка. Він назвав заяви Кремля "якоюсь шизою".

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Замість припинити війну – знову погрожують

У російському МЗС з посиланням на Міноборони заявили, що з 20 по 23 травня нібито зафіксували 788 атак дронів та західних ракет, з яких 778 нібито збили. На цьому тлі Кремль заявив про "адекватну відповідь", знову погрожуючи Україні.

Самі щодня атакують Україну і погрожують дати відповідь на відповідні атаки. І це замість того, щоб просто припинити вогонь і війна б зупинилася, ось тільки від цього росіяни відмовляються. Виходить, атакувати повинні тільки вони. Хворі, – написав Коваленко.

У ЦПД вважають такі заяви черговою спробою виправдати агресію та перекласти відповідальність. Водночас у Києві наголошують, що війна зупиниться одразу після того, як Росія припинить обстріли та відведе війська.