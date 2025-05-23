Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук у розмові з 24 Каналом зверну увагу на те, що останні дні завдаються удари переважно по об'єктах військово-промислового комплексу Росії. Як зазначив керівник ЦПД Андрій Коваленко, на ПАТ "Енергія" в Єльці, зокрема, виробляють акумулятори та батареї для безпілотних літальних апаратів.

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Є також опосередковані наслідки

Лакійчук наголосив, що нещодавно Владімір Путін вручав ордени працівникам цього заводу "за підтримку "сво" та "за участь в створенні наступального російського озброєння".

На цьому російському підприємстві, за його словами, виробляють хімічні джерела живлення для різного типу акумуляторів, які використовується насамперед у військовій техніці.

Україна останні дні атакує саме об'єкти російського ВПК. Це найкращий спосіб захиститися від ворожих повітряних нападів – знищувати засоби ураження противника на землі – на аеродромах, на складах,

– підкреслив він.

Ще кращим варіантом, на думку Лакійчука, є руйнація військового виробництва. Саме цим зараз зайняті Сили оборони та спецслужби України.

Зверніть увагу! "Єлецький елементний завод" або ПАТ "Енергія" – найбільше у Росії підприємство з виробництва хімічних джерел струму. Зокрема, на заводі виробляють акумулятори для військових дронів, його продукцію застосовують в авіації, морському флоті, радіотехніці та системах різного військового та цивільного призначення.

Водночас опосередкованим наслідком ударів по центральній Росії є те, що зупиняється робота російських аеропортів. Цей ефект, за його словами, є не менш потужним, ніж від безпосереднього влучання по російських виробничих потужностях.

Росіяни нарешті усвідомлюють, що війна, дійсно, поруч, а не десь в Україні, і вона їм створює великі незручності. Вони вже волають, що атаки дронами можуть призвести до авіакатастроф. Проте вони мають нарешті усвідомити, хто є справжнім джерелом всіх цих загроз для них,

– відзначив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Також важливо розуміти, що поки Росія не втратить своїх спроможностей нападати на Україну, ця війна ніколи не закінчиться. І саме такі удари по території ворога, на думку Павла Лакійчука, ведуть до руйнації російського монстра, який вломився в наші двері.

Нагадаємо, що в ніч на 23 травня дрони атакували ПАТ "Енергія" у Єльці у Липецькій області Росії. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що атаку здійснили підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими частинами Сил оборони. Влучання відбулось, як інформує Генштаб, в районі цілі, зафіксовано серію вибухів. Внаслідок атаки на території підприємства виникла пожежа.