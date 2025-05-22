Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Яка ситуація у московських аеропортах на тлі атаки БпЛА

Російські пропагандисти пишуть, що сотні пасажирів застрягли в аеропортах "Внуково", "Шереметьєво" та "Домодєдово", що у Москві. У "Внуково" затримали щонайменше 13 рейсів, у "Домодєдово" – 11. Затримуються, зокрема, рейси й на приліт.

Самі росіяни бідкаються на те, що полетіти мали ще вночі, але рейси переносили кілька разів. Наразі багато пасажирів перебуває у зоні очікування з дітьми.

У Москві люди не можуть вилетіти через атаку дронів: дивіться відео

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, найбільше не пощастило пасажирам рейсу Red Wings Москва – Тель-Авів. Літак мав вилетіти близько 17 години 21 травня. Людей запросили до салону, але літак все не злітав.

Пасажирів висадили лише через шість годин. За словами очевидців, за весь цей час їм дали лише один сендвіч та ваучер на 600 рублів. З літака пасажирів запросили до міжаеропортного автобуса – з Домодєдово 180 людей повезли до Внуково.

Але й звідти відлетіти не вдалося. За словами пасажирів, рейс постійно переносять, а представники компанії лише розводять руками.

Росіяни не можуть вилетіти в Тель-Авів вже майже добу: дивіться відео

Варто зазначити, що 21 і 22 травня через атаку безпілотників московські аеропорти часто вводять режим "Ковьор" і затримують рейси на виліт та приліт. Загалом у Москві та області на летовищах застрягли понад тисяча людей.

Тисячі росіян застрягли в аеропортах Москви та області: дивіться відео

До слова, жалілися про атаку невідомих безпілотників у Москві і ввечері 21 травня. Через це в аеропортах "Шереметьєво", "Домодєдово" та "Жуковський" вводили обмеження.