Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Какая ситуация в московских аэропортах на фоне атаки БПЛА

Российские пропагандисты пишут, что сотни пассажиров застряли в аэропортах "Внуково", "Шереметьево" и "Домодедово", что в Москве. Во "Внуково" задержали по меньшей мере 13 рейсов, в "Домодедово" – 11. Задерживаются, в частности, рейсы и на прилет.

Сами россияне жалуются на то, что улететь должны были еще ночью, но рейсы переносили несколько раз. Сейчас много пассажиров находится в зоне ожидания с детьми.

В Москве люди не могут вылететь из-за атаки дронов: смотрите видео

Как пишут пропагандистские СМИ, больше всего не повезло пассажирам рейса Red Wings Москва – Тель-Авив. Самолет должен был вылететь около 17 часов 21 мая. Людей пригласили в салон, но самолет все не взлетал.

Пассажиров высадили только через шесть часов. По словам очевидцев, за все это время им дали только один сэндвич и ваучер на 600 рублей. Из самолета пассажиров пригласили в межаэропортный автобус – из Домодедово 180 человек повезли во Внуково.

Но и оттуда улететь не удалось. По словам пассажиров, рейс постоянно переносят, а представители компании только разводят руками.

Россияне не могут вылететь в Тель-Авив уже почти сутки: смотрите видео

Стоит отметить, что 21 и 22 мая из-за атаки беспилотников московские аэропорты часто вводят режим "Ковер" и задерживают рейсы на вылет и прилет. Всего в Москве и области на аэродромах застряли более тысячи человек.

Тысячи россиян застряли в аэропортах Москвы и области: смотрите видео

К слову, жаловались о атаке неизвестных беспилотников в Москве и вечером 21 мая. Из-за этого в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский" вводили ограничения.