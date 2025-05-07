Так, авіакомпанії в Росії скасовують та об'єднують рейси. Про це пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Колапс в російських аеропортах

Російські авіакомпанії розпочали масове коригування своїх розкладів. Пресслужба "Аерофлоту" повідомила про "вимушені скасування та об'єднання" рейсів. Так, вказується, що пасажирам обіцяють перебронювання за наявності вільних місць або повернення вартості квитків.

Ситуація в російських аеропортах: дивіться відео

Особливо гострою є ситуація в московському аеропорту "Внуково", де, за повідомленнями очевидців, на інформаційних табло все "горить жовтим та червоним". У терміналах перебуває дуже багато людей, кафе переповнені, а знайти вільне місце практично неможливо.



Колапс в аеропортах Росії / Фото з російського телеграм-каналу

Водночас в аеропорту Казані літак, що прямував рейсом Дубай – Москва, змушений був здійснити посадку в Казані через закриття аеропорту "Шереметьєво". Причиною став запроваджений у столичному аеропорту план "Килим".

Після того, як літак приземлився, він залишався на стоянці протягом двох годин. Потім екіпаж оголосив, що всіх відвезуть до готелю, але врешті-решт людям відмовили в розміщенні, пославшись на відсутність місць. В авіакомпанії лише повідомили, що можливий виліт заплановано на 14:05.

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Нагадаємо, що вночі 7 травня було атаковано важливі підприємства ВПК в Росії. У Саранську уражено завод оптоволоконних систем, в Тулі атаковано АТ "Конструкторське бюро приладобудування", також під атакою був "СПЛАВ".