Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

До теми Вночі дрони атакували кілька військових підприємств Росії: у ЦПД пояснили їхню важливість

Завод у Саранську може припинити роботу

У середу, 7 травня, дрони успішно уразили завод оптоволоконних систем у Саранську. Це ключовий елемент російської оборонної промисловості у сфері сучасного військового зв'язку, адже він спеціалізується на виробництві оптоволоконних кабелів та систем зв'язку для армії Росії, зокрема для дронів на оптоволокні.

Після потужних вибухів, які вдосвіта лунали у Саранську, та масштабної пожежі завод дуже серйозно постраждав. Нині стоїть питання, що підприємство може зупинити роботу.

Оптоволокно – це одна з переваг ворога на фронті за рахунок дронів на оптоволокні. Цей завод повністю забезпечує російську армію оптоволокном. Зараз стоїть питання можливої зупинки його роботи,

– повідомив Коваленко.

Крім того, уночі вибухи лунали і в Тулі. Як повідомили у мережі, там дрони уразили 2 важливих оборонних підприємства – АТ "Конструкторське бюро приладобудування" та НВО "СПЛАВ". На цих заводах окупанти виготовляли РСЗВ, ТОС, гармати та боєприпаси до них.