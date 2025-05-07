Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Завод в Саранске может прекратить работу

В среду, 7 мая, дроны успешно поразили завод оптоволоконных систем в Саранске. Это ключевой элемент российской оборонной промышленности в сфере современной военной связи, ведь он специализируется на производстве оптоволоконных кабелей и систем связи для армии России, в частности для дронов на оптоволокне.

После мощных взрывов, которые на рассвете раздавались в Саранске, и масштабного пожара завод очень серьезно пострадал. Сейчас стоит вопрос, что предприятие может остановить работу.

Оптоволокно – это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном. Сейчас стоит вопрос возможной остановки его работы,

– сообщил Коваленко.

Кроме того, ночью взрывы раздавались и в Туле. Как сообщили в сети, там дроны поразили 2 важных оборонных предприятия – АО "Конструкторское бюро приборостроения" и НПО "СПЛАВ". На этих заводах оккупанты изготавливали РСЗО, ТОС, пушки и боеприпасы к ним.