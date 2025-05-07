24 Канал собрал детали.

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В российском Саранске в Мордовии есть прилеты, возможно поражение оборонных заводов

Российские телеграм-каналы сообщили о взрывах в Саранске утром 7 мая. И даже не прибегли к привычной фразе о "хлопке".

"Прогремело несколько мощных взрывов в одном из промышленных районов. После этого неподалеку местного завода на Химмаше начался пожар", – написали они.

Дым в Саранске после атаки 7 мая / Фото из телеграм-каналов

Местные власти сказали, что была "беспилотная опасность". Но последствия пока не указали.

Взрывы в Саранске 7 мая: смотрите видео

Россияне рассказали: "Вот дым идет. Что-то долбанули, короче".

Осинтеры определили, что под атакой могли быть два завода в Саранске – "Сарансккабель" и "Сарансккабель-Оптика".

Оба предприятия более 20 лет производят кабельную и оптоволоконную продукцию, которая используется в оборонной промышленности России. Ранее предприятие было атаковано 5 апреля различными типами ударных БПЛА. Производственные мощности завода составляют 4 миллиона километров оптического волокна в год. Одно из мест съемки: 54.191908696098636, 45.219278941132345.

В Википедии говорится о том, что в Саранске хорошо развита промышленность. Там занимаются приборостроением, машиностроением, черной и цветной металлургией, химической промышленностью, производят станки. И, что интересно, оптоволокно.

В рейтинге инновационного развития субъектов Российской Федерации за 2016 год, который ежегодно составляет Высшая школа экономики, Мордовия занимает 4 место, уступая лишь Татарстану, Москве и Санкт-Петербургу. Во многом такому результату способствовало развитие в регионе промышленных кластеров волоконной оптики и светотехники,

– говорится в Википедии.

Мордовия достаточно далеко от Украины. Республика расположена западнее Москвы. От Украины до Саранска не менее 700 километров – по прямой от оккупированной Луганщины.

Показываем Саранск на карте России

Россияне же ночью 7 мая атаковали Киев и ряд городов. В столице уже есть погибшие.