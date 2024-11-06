Сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации. Там отметили, что якобы сообщение Маска распространяли в сети для манипуляций и провокаций.

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Действительно ли Маск публиковал сообщение о "последнем долларе"

6 ноября в сети начали активно распространять якобы сообщение Маска о "последнем долларе", которое якобы было адресовано Владимиру Зеленскому. В ЦПД опровергли эту информацию.

Твит якобы Илона Маска о "последнем долларе для Зеленского" и купюрой с портретом Дональда Трампа – фейк,

– говорится в сообщении.

Сообщение о "последнем долларе" – фейк / Фото ЦПД

В ЦПД отметили, что это сообщение распространяли с целью манипуляций и провокаций. Отдельно на очередной фейк отреагировал глава Центра Андрей Коваленко в своем телеграмм-канале.

"Пост Маска о "последнем долларе" не существует. Хватит постить ерунду", – подчеркнул он.