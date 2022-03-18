Об этом 18 марта сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. В сообщении говорится о якобы денежной помощи.

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"Украинцам стало приходить сообщение на телефон с текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu ... " и дальше идет ссылка", – сообщили в центре.

Подчеркнули, что ни в коем случае нельзя переходить по ссылке, так как есть большой риск, что телефон сломают.

Украинцы получают сообщения от мошенников / изображение ГПД

Как сообщают об единовременном пособии по действию

В ЦПД отметили, что когда вы заказывали через Дию услугу получения единовременной денежной помощи в размере 6500 гривен, то оповещение о зачислении денег придет в приложение того банка, клиентом которого вы являетесь. Кроме этого, уведомление о получении не содержит никаких ссылок. Там есть только текст.

Не переходите по каким-либо сомнительным ссылкам, не проверяя их. Всегда лучше позвонить на горячую линию того учреждения, от которого вы получили сообщение, и проверить подлинность полученного оповещения, – отметили в ЦПД.