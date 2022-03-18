Про це 18 березня розповіли у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. У повідомленні шахраїв мовиться про нібито грошову допомогу.

До теми Кіберполіція викрила шахрая: заробляв під виглядом продажу бронежилетів

"Українцям почало надходити повідомлення на телефон із текстом "Vam narahovano Groshovadopomoga PB24 6500. Zarahuvatu…" і далі йде посилання", – повідомили у Центрі.

Наголосили, що у жодному разі не можна переходити за посиланням, оскільки є великий ризик, що телефон зламають.



Українці отримують повідомлення від шахраїв / Зображення ЦПД

Як повідомляють про одноразову допомогу з Дії

У ЦПД зазначили, що коли ви замовляли через Дію послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 гривень, то сповіщення про зарахування грошей прийде у застосунку того банку, клієнтом якого ви є. Крім цього, сповіщення про отримання не містить жодних посилань. Там є лише текст.

Не переходьте за будь-якими сумнівними посиланнями, не перевіривши їх. Завжди краще зателефонувати на гарячу лінію тієї установи, від якої ви отримали повідомлення, та перевірити справжність отриманого сповіщення,

– наголосили у ЦПД.