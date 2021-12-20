В ЦПК напомнили, что уже больше 14 месяцев продолжается конкурс на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Татаров участвует в бокировании избрания главы САП
Члены комиссии по квоте Верховной Рады под неформальным руководством Олега Татарова регулярно срывают заседания и блокируют определения победителя.
По информации ЦПК, подбор членов комиссии от парламента осуществлял Татаров. Журналисты нашли многочисленные связи большинства назначенных Радой людей с заместителем руководителя ОП.
"Во время конкурсного отбора большинство членов комиссии по парламентской квоте различными способами затягивали процесс, пытались установить процедуры, которые не предусматривали проверку добропорядочности", – отметили в ЦПК. Там также необоснованно блокировали независимых кандидатов на конкурсе.
В итоге в финал прошли два кандидата, один из которых – детектив НАБУ Александр Клименко, который занимался делом Татарова. После этого контролируемая часть комиссии искусственным образом начала затягивать процесс и пыталась его сорвать.
Пока Зеленский обещает Байдену безотлагательно выбрать руководителя САП, чиновник из его Офиса, то есть Татаров, нагло больше года блокирует конкурс,
–отметили в ЦПК.
В Центре противодействия коррупции ждут, когда завершится процесс, чтобы понять, был ли конкурс честным и удалось ли Татарову окончательно сорвать избрание руководителя ведомства.
Профиль Татарова добавили на "Сделаем их визы вместе"
ЦПК добавил профиль заместителя руководителя ОП на сайт проекта "Сделаем их визы вместе". Аналитики собрали информацию о пророссийской и антизападной деятельности Татарова.
В частности, там есть данные о
- его карьере в Министерстве внутренних дел во времена президента-беглеца Виктора Януковича,
- неправдивые высказывания о Революции Достоинства,
- тесные связи с подсанкционным в США Андреем Портновым,
- скандальное коррупционное дело,
- атаки на антикоррупционную инфраструктуру.
Теперь США будут просить наложить санкции на Татарова.
Что такое "Сделаем их визы вместе"Это – проект, в рамках которого ЦПК собирает информацию о состоянии коррупционеров и прокремлевских агентов во власти и обращается к ЕС, Великобритании, США и Швейцарии с просьбой запретить въезд любому, кто атакует сотрудничество Украины с Западом, а также проверить источник происхождения состояния таких людей.
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