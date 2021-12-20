У ЦПК нагадали, що вже понад 14 місяців триває конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Татаров бере участь у бокуванні обрання глави САП

Члени комісії за квотою Верховної Ради під неформальним керівництвом Олега Татарова регулярно зривають засідання та блокують визначення переможця.

За інформацією ЦПК, підбір членів комісії від парламенту здійснював Татаров. Журналісти знайшли численні зв'язки більшості визначених Радою людей із заступником керівника ОП.

Під час конкурсного відбору більшість членів комісії з парламентської квоти різними способами затягували процес, намагалися встановити процедури, які не передбачали перевірку доброчесності,

– наголосили у ЦПК.

Там також необґрунтовано блокували незалежних кандидатів на конкурсі. У результаті до фіналу пройшли два кандидати, один з яких детектив НАБУ Олександр Клименко, який займався справою Татарова. Після цього контрольована частина комісії штучним чином почала затягувати процес і намагалася його зірвати.

Поки Зеленський обіцяє Байдену невідкладно обрати керівника САП, чиновник з його Офісу, тобто Татаров, нахабно понад рік блокує конкурс,

– зазначили у ЦПК.

У Центрі протидії корупції чекають, коли завершиться процес, аби зрозуміти, чи конкурс був чесним та чи вдалося Татарову остаточно зірвати обрання керівника відомства.

Довідка. Увага міжнародних партнерів прикута до конкурсу на керівника САП. Адже його незалежний відбір є одним із пріоритетів програми Міжнародного валютного фонду. Крім того, це невідкладний захід у спільній заяві президентів США та України.

Профіль Татарова додали на "Зробимо їх візи разом"

ЦПК додав профіль заступника керівника ОП на сайт проєкту "Зробимо їх візи разом". Аналітики зібрали інформацію щодо проросійської та антизахідної діяльності Татарова.

Зокрема, там є дані про

його кар'єру в Міністерстві внутрішніх справ в часи президента-втікача Віктора Януковича,

неправдиві висловлювання щодо Революції Гідності,

тісні зв'язки з підсанкційним у США Андрієм Портновим,

скандальну корупційну справу,

атаки на антикорупційну інфраструктуру.

Тепер США проситимуть накласти санкції на Татарова.

Що таке "Зробимо їх візи разом" Це – проєкт, у межах якого ЦПК збирає інформацію про статки корупціонерів та прокремлівських агентів у владі та звертається до ЄС, Великої Британії, США та Швейцарії із проханням заборонити в'їзд кожному, хто атакує співпрацю України з Заходом, а також перевірити джерело походження статків таких людей.

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