В деле в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова Верховный суд поставил "еще одну точку". В частности, теперь не будет ни расследования, ни суда.

В ЦПК сообщили, что ранее заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко обжаловал отказ Шевченковского суда в продолжении расследования дела Татарова. Однако тогда Киевский апелляционный суд ожидаемо отказал.

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Уже после этого Симоненко пытался обжаловать такое решение в Верховном суде, однако там ему тоже отказали.

Как заявили в ЦПК, вместо того, чтобы начать процесс передачи в суд в течение предусмотренных 5 дней, заместитель Венедиктовой месяц "играл в незаконное обжалование". В то же время сроки по делу закончились.

Когда Венедиктову в очередной раз будут спрашивать, что там с Татаровым, ожидайте, что она переведет стрелки именно на суды, ни слова не сказав о том, что именно прокуроры дотянули до истечения сроков. Еще и оспаривали то, что по закону не оспаривается,

– заявили в ЦПК.

Обратите внимание! Ирина Венедиктова в марте 2021 года не передала в суд материалы по делу Олега Татарова. В Центре противодействия коррупции назвали это "тотальным игнорированием законных требований ВАКС".

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В Центре противодействия коррупции также заявили, что теперь в деле Татарова не будет ни расследования, ни суда. Там предположили, что именно для этого дело забрали у Национального антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.

Дело Татарова: что известно