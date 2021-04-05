В ЦПК заявили об "еще одной точке" в деле Татарова
В деле в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова Верховный суд поставил "еще одну точку". В частности, теперь не будет ни расследования, ни суда.
В ЦПК сообщили, что ранее заместитель генпрокурора Ирины Венедиктовой Алексей Симоненко обжаловал отказ Шевченковского суда в продолжении расследования дела Татарова. Однако тогда Киевский апелляционный суд ожидаемо отказал.
Читайте также Расследование против коррупционеров: как судьи не позволили спасти Татарова
Уже после этого Симоненко пытался обжаловать такое решение в Верховном суде, однако там ему тоже отказали.
Как заявили в ЦПК, вместо того, чтобы начать процесс передачи в суд в течение предусмотренных 5 дней, заместитель Венедиктовой месяц "играл в незаконное обжалование". В то же время сроки по делу закончились.
Когда Венедиктову в очередной раз будут спрашивать, что там с Татаровым, ожидайте, что она переведет стрелки именно на суды, ни слова не сказав о том, что именно прокуроры дотянули до истечения сроков. Еще и оспаривали то, что по закону не оспаривается,
– заявили в ЦПК.
К теме Венедиктова блокирует много важных дел, – юрист Валько назвал главные провалы генпрокурора
В Центре противодействия коррупции также заявили, что теперь в деле Татарова не будет ни расследования, ни суда. Там предположили, что именно для этого дело забрали у Национального антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры.
Дело Татарова: что известно
- Заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова подозревают в причастности к коррупционному скандалу. В частности, это касается квартир Национальной гвардии и убытков в 81 миллион гривен.
- Офис генпрокурора в декабре 2020 года забрал дело Татарова из НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. Из-за этого ему не избрали меру пресечения.
- Фигурант дела Татаров пытался оспорить подозрение. Впрочем, Шевченковский суд Киева 5 марта 2021 года принял решение не в его пользу.
- Апелляция Антикоррупционного суда 18 марта провела последнее заседание по делу. Суд не смог отменить решение Печерского суда и закрыл производство.
Поделиться новостью