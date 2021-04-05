У ЦПК заявили про "ще одну крапку" в справі Татарова
У Центрі протидії корупції зазначили, що у справі щодо заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова Верховний суд поставив "ще одну крапку". Зокрема, тепер не буде ні розслідування, ні суду.
Джерело:телеграм Центру протидії корупції
У ЦПК повідомили, що раніше заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Олексій Симоненко оскаржив відмову Шевченківського суду у продовженні розслідування справи Татарова. Однак тоді Київський апеляційний суд очікувано відмовив.
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Вже після цього Симоненко намагався оскаржити таке рішення у Верховному Суді, однак там йому теж відмовили.
Як заявили в ЦПК, замість того, щоб почати процес передачі до суду протягом передбачених 5 днів, заступник Венедіктової місяць "грався в незаконне оскарження". Водночас терміни у справі закінчились.
Коли Венедіктову вчергове питатимуть, що там з Татаровим, очікуйте, що вона переведе стрілки саме на суди, ні слова не сказавши про те, що саме прокурори дотягнули до закінчення строків. Ще й оскаржували те, що згідно з законом не оскаржується,
– заявили в ЦПК.
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У Центрі протидії корупції також заявили, що тепер у справі Татарова не буде ні розслідування, ні суду.
Там припустили, що саме для цього справу забрали в Національного антикорупційного бюро та Антикорупційної прокуратури.
Справа Татарова: що відомо
- Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу. Зокрема, це стосується квартир Національної гвардії й збитків у 81 мільйон гривень.
- Офіс генпрокурора у грудні 2020 року забрав справу Татарова з НАБУ та передав до Служби безпеки України. Через це йому не обрали запобіжний захід.
- Фігурант справи Татаров намагався оскаржити підозру. Втім, Шевченківський суд Києва 5 березня 2021 року ухвалив рішення не на його користь.
- Апеляція Антикорупційного суду 18 березня провела останнє засідання у справі. Суд не зміг скасувати рішення Печерського суду і закрив провадження.
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