Обнародованный материал назвали "Как установить безопасный виртуальный контакт с Центральным Разведывательным Управлением (ЦРУ) США. Видео обнародовали на ютуб-канале ЦРУ, а также на официальных аккаунтах в твиттере и фейсбуке.

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Что рекомендуют россиянам

Не использовать домашний или рабочий компьютер.

Убедитесь, что на компьютере обновлена версия браузера.

Использовать режим приватного просмотра.

Затем удалить историю в браузере.

Чтобы обеспечить себе максимальную безопасность, лучше всего использовать браузер TOR или VPN. Без этого спецслужбы могут фиксировать все сайты, которые посетил пользователь.

Человеку, который решил написать в ЦРУ, следует отметить следующую информацию:

страну, где он находится;

свое полное имя и должность;

детали доступа к информации, которая может заинтересовать ЦРУ;

свои контактные данные.

В ЦРУ заверили, что готовы к сотрудничеству. Кроме того, заверили: если россияне будут соблюдать все инструкции, указанные в видео, их безопасности ничто не будет угрожать.

Разведка США о войне в Украине: последние новости

С начала полномасштабного вторжения России Штаты активно поддерживают Украину. Американское издание NBC News сообщило, что разведка США предупреждает Украину о готовящихся Россией ударах. Украинская сторона успевает сменить локацию ПВО и авиации. Как следствие, часто Россия обстреливает пустые поля.

Кроме того, разведка Штатов помогает обеспечивать безопасность украинского лидера Владимира Зеленского. ЦРУ собирает информацию и сотрудничает с украинской стороной.

Кроме того, в Пентагоне оценили наступление россиян на Востоке Украины как "очень слабое". Наступательные действия России в Штатах называют "анемическими". Российские оккупанті не имеют достаточного обеспечения.

Также Пентагон не фиксирует признаков, что Китай или другие страны помогают России оружием. Соответствующее заявление сделал Джон Кирби – представитель Пентагона – 3 апреля. В настоящее время страна-оккупант использует свою силу, которую накапливала до 24 февраля.

Заметьте! Адам Шифф – глава комитета по разведке Конгресса США – отметил, что визит Байдена в Украину является лишь вопросом времени.

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