ЦРУ потроллило Россию в поздравлении: дипломаты РФ возмутились
Центральное разведывательное управление США опубликовало поздравление для четвертьфиналистов Чемпионата мира по футболу, в том числе и России, приобщив к сообщению карту с Крымом в составе Украины.
Приветствие опубликовано в Twitter американского ведомства.
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"Россия – самая большая страна в мире, на Камчатском полуострове насчитывается 29 исторически активных вулканов", – говорится в поздравлении.
В ответ посольство России в США призвало исправить карту и статистику.
"Приветствия приняты, ЦРУ. Обновите вашу карту России и статистику", – написали они.
Напомним, сборные Хорватии и России на Чемпионате мира не смогли определить победителя матча в основное время. Не хватило им и экстра-тайма. Поэтому пришлось пробивать послематчевые пенальти, в которых победили хорваты.