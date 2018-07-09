ЦРУ потролило Росію у привітанні: дипломати РФ обурилися

Центральне розвідувальне управління США опублікувало привітання для чвертьфіналістів Чемпіонату світу з футболу, зокрема і Росії, долучивши до повідомлення карту з Кримом у складі України.

Привітання опубліковано у Twitter американського відомства.

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"Росія – найбільша країна в світі, на Камчатському півострові налічується 29 історично активних вулканів", – йдеться у привітанні.

У відповідь посольство Росії в США закликало виправити мапу і статистику.

"Привітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії і статистику", – написали вони.

Нагадаємо, збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті, в яких перемогли хорвати.