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ЦРУ потролило Росію у привітанні: дипломати РФ обурилися

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Центральне розвідувальне управління США
Центральне розвідувальне управління США / Радіо Свобода

Центральне розвідувальне управління США опублікувало привітання для чвертьфіналістів Чемпіонату світу з футболу, зокрема і Росії, долучивши до повідомлення карту з Кримом у складі України.

Привітання опубліковано у Twitter американського відомства. 

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"Росія – найбільша країна в світі, на Камчатському півострові налічується 29 історично активних вулканів", – йдеться у привітанні. 

У відповідь посольство Росії в США закликало виправити мапу і статистику. 

"Привітання прийняті, ЦРУ. Будь ласка, поновіть вашу карту Росії і статистику", – написали вони.

Нагадаємо, збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті, в яких перемогли хорвати.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії ЦРУ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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