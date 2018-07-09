Пропагандисти Кремля звинуватили "українських тролів" у критиці пенсійної реформи

8 липня в ефір телеканалу "Росія 1" вийшов випуск вечірнього шоу Кисельова з черговим репортажем про переваги пенсійної реформи. В одному з епізодів цієї програми журналісти розповіли про те, що підвищення пенсійного віку активно критикують проукраїнські користувачі соціальних мереж.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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В якості експерта цю тему коментував юрист Ілля Ремесло, член Громадської палати Росії, а також блогер і колумніст іншого державного медіа – РІА "Новости". Його найбільш популярні публікації присвячені санкцій, критиці Олексія Навального і "розслідування" доходів політика, а також зовнішньополітичної боротьби Росії та США.

Репортаж на "Росія-1" про пенсійну реформу

3 липня Ремесло написав статтю для видання RuPosters, в якій звинуватив українську "інфовійська" в пропаганді проти пенсійної реформи. Зміст репортажу "Росії-1" виявився схожим на цю статтю Ремесла, так і іншу замітку RuPosters: про зливі файлів Google Docs через "Яндекс", в одному з яких знайшли перелік коментарів проти пенсійної реформи.