Пропагандисты Кремля обвинили "украинских троллей" в критике пенсионной реформы

8 июля в эфир телеканала "Россия 1" вышел выпуск вечернего шоу Киселева с очередным репортажем о преимуществах пенсионной реформы. В одном из эпизодов этой программы журналисты рассказали о том, что повышение пенсионного возраста активно критикуют проукраинские пользователи социальных сетей.

Об этом пишут российские СМИ.

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В качестве эксперта эту тему комментировал юрист Илья Ремесло, член Общественной палаты России, а также блогер и колумнист другого государственного медиа – РИА "Новости". Его наиболее популярные публикации посвящены санкциям, критике Алексея Навального и "расследованию" доходов политика, а также внешнеполитической борьбе России и США.

Репортаж на "Россия-1" о пенсионной реформе

3 июля Ремесло написал статью для издания RuPosters, в которой обвинил украинские "инфовойска" в пропаганде против пенсионной реформы. Содержание репортажа "России-1" оказалось похожим на статью Ремесла, так и другую заметку RuPosters: о сливе файлов Google Docs через "Яндекс", в одном из которых нашли перечень комментариев против пенсионной реформы.