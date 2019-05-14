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      Цветы-турбины или американский комик: что могут нарисовать на Чернобыльской АЭС

      58 Читати новину українською
      Стену Чернобыльской АЭС украсят муралом
      Стену Чернобыльской АЭС украсят муралом / facebook.com/ChernobylNPP

      Стену машинного зала Чернобыльской АЭС украсят муралом. Украинцам предлагают помочь выбрать лучший вариант.

      В Facebook Чернобыльской АЭС опубликовали эскизы муралов, один из которых появится на стене электростанции.

      Смотрите также: Киевский мурал признали одним из лучших в мире

      Как будут выбирать лучший мурал для ЧАЭС?

      Каждый желающий может проголосовать за эскиз, который ему понравился больше всего.

      100 лайков под эскизом дадут участнику конкурса один дополнительный балл.

      Победителя конкурса на лучший мурал на стене Чернобыльской АЭС 31 мая выберет специальное жюри.

      Мурал появится на стене площадью 18,5 на 57,9 метра.

      Через сутки после публикации эскизов больше всего лайковFacebook-пользователей (более 1,3 тысячи) набрал эскиз Николая Трипольского.

      мурал ЧАЕС Чорнобиль
      Стену Чернобыльской АЭС предлагают украсить муралом с изображением американского комика

      На ней на черном фоне изображен известный американский комик Джордж Карлин и начало его известной фразы "С планетой все в порядке, это людям конец".

      Смотрите фото, как выглядят эскизы муралей для Чернобыльской АЭС:

       

       

      В начале мая состоялась премьера мини-сериала "Чернобыль", над которым работал американский телеканал HBO. Недвижимость 24 уже писала о том, где снимали сериал.

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      Теги: Новости недвижимости Новости недвижимости Украины Чернобыль Мурал
      Источник: 24 канал
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