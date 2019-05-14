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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
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      Квіти-турбіни чи американський комік: що можуть намалювати на Чорнобильській АЕС

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      Стіну Чорнобильської АЕС прикрасять муралом
      Стіну Чорнобильської АЕС прикрасять муралом / facebook.com/ChernobylNPP

      Стіну машинного залу Чорнобильської АЕС прикрасять муралом. Українцям пропонують допомогти вибрати найкращий варіант.

      У Facebook Чорнобильської АЕС опублікували ескізи муралів, один з яких з'явиться на стіні електростанції.

      Дивіться також: Київський мурал визнали одним з найкращих у світі

      Як обиратимуть найкращий мурал для ЧАЕС?

      Кожен охочий може проголосувати за ескіз, який йому сподобався найбільше.

      100 лайків під ескізом додадуть учаснику конкурсу один додатковий бал.

      Переможця конкурсу на найкращий мурал на стіні Чорнобильської АЕС 31 травня обере спеціальне журі.

      Мурал з'явиться на стіні площею 18,5 на 57,9 метра.

      За добу після публікації ескізів найбільше вподобань Facebook-користувачів (понад 1,3 тисячі) набрав ескіз Миколи Трипольського.

      мурал Чаес Чорнобиль Джордж Карлін
      Стіну Чорнобильської АЕС пропонують прикрасити муралом із зображенням американського коміка

      На ньому на чорному фоні зображений відомий американський комік Джордж Карлін і початок його відомої фрази "З планетою все в порядку, це людям кінець".

       

      Дивіться фото, як виглядають ескізи муралу для Чорнобильської АЕС:

       

       

      На початку травня відбулась прем'єра міні-серіалу "Чорнобиль", над яким працював американський телеканал HBO. Нерухомість 24 уже писала про те, де знімали серіал.

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      Теги: Новини нерухомості України Новини нерухомості Мурал Чорнобиль
      Джерело: 24 канал
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