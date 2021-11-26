Зеленский во время пресс-марафона рассказал, что в течение 19 – 20 ноября был в резиденции "Синегора". Утром 21 ноября он улетел на возложение цветов в Киев.

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Зеленский отметил, что когда прибыл в Прикарпатье, вечером 19 ноября встретился с министром развития общин и территорий Алексеем Чернышевым. Политики говорили об организации Дня работников дипломатической службы.

Вто же время в субботу, 20 ноября, у президента был выходной. Он провел день с семьей и Ермаком.

Цыган и медведей не вызывал, – Зеленский

После возложения цветов 21 ноября Зеленский уехал на работу. Там он встретился с военными, совещался с главнокомандующим и министром обороны.

После этого я сел в вертолет с Ермаком. Там еще вещи были, а в вещах – бутерброды, если вас это интересует. С вещами и с Ермаком я прилетел в Гуту. Моя семья. Имею право. В этот день, когда я прилетел, я цыган и медведей не вызывал,

– сказал Зеленский.

Использовали вертолет ГСЧС

Зеленский подтвердил, что для перелетов действительно использовали вертолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В целях безопасности сопровождал их военный вертолет.

Дело в том, что президентский вертолет сломался, а денег на его ремонт не выделили. Зеленского заверили. что использование авиации ГСЧС – вполне законно.

Что этому предшествовало