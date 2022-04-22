Воин 72-й ОМБр им. Черных Запорожцев с позывным "Цыган" рассказал, как уничтожал российские танки в Киевской области. Вместе с собратьями он превратил колонну ворона в яркий фейерверк.

Читайте также В случае успеха на Донбассе мы сможем перейти в контрнаступление на юге, – Жданов

Рассказ "Цигана"

Как рассказал воин, он стал в ряды ВСУ, чтобы защитить свою жену и детей, а также родную землю. Наш защитник заверил – в рядах нашей армии патриоты, готовые дать отпор врагу.

"Цыган" вспомнил, как однажды его подняли в 5 утра и высадили на одном из направлений вместе с товарищем ждать российскую колонну. Впоследствии к ним присоединились танк и БМП.

Я сразу понял, что мы победим. Когда мы их жгли – это был как фейерверк на праздники, – рассказал воин.

Видео рассказа "Цигана":

Смотрите также – Верховная рада продлила военное положение: видео