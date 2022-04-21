Об этом в эфире 24 канала сообщил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, если Украина выстоит и полностью нивелирует наступательный потенциал России, то можно будет готовиться к дальнейшему контрнаступлению.

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Сценарий 3 этапа войны

Как пояснил военный эксперт, после победы на Донецком направлении Вооруженным Силам предстоит взять небольшую оперативную паузу для перегруппировки войск и начинать 3-й этап войны. То есть готовить и проводить контрнаступательную операцию.

"В случае успеха на Донбассе мы сможем перейти в контрнаступление на юге и сорвать подготовку референдума, который оккупанты там объявили на 1 мая", – отметил Жданов.

Жданов рассказал о возможном контрнаступлении на юге: смотрите видео