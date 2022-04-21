Большая битва уже началась, – Денисенко

Соответствующим образом, ситуацию на Востоке в эфире канала "Рада" прокомментировал советник главы МВД Вадим Денисенко, сообщает 24 канал.. Он заявил, что большое сражение на Востоке уже началось.

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Денисенко отметил, что Россия вводит в Украину новые войска и подразделения и пытается уничтожить все, что стоит на ее дороге.

Большое сражение уже началось. Вводятся новейшие войска и подразделения. Да то, что мы видим по всей линии столкновения – это попытка уничтожить все города, которые на дороге России,

– сказал он.

Советник Дениса Монастырского добавил, что именно поэтому ведутся ужасные обстрелы не только Мариуполя, но Рубежного, Попасной и Изюма.

Фактически города (Изюма – 24 канал) не существует на сегодня,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что тактика России состоит в том, чтобы уничтожить инфраструктуру и захватить не города, а территорию, на которой уже негде жить. По словам Денисенко, россияне считают, что восстановлением будут заниматься потом.

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