В интервью французскому каналу BFM TV у Владимира Зеленского спросили о роли Донбасса в войне. Президент начал свой ответ с объяснения, что делают россияне на тех территориях, где они находятся.

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Зеленский о Волновахе и тактике россиян

В качестве примера он привел город в Донецкой области. Президент Украины подчеркнул, что в Волновахе россияне уничтожили буквально все здания. Зеленский добавил, что на сегодняшний день там нет ни одного человека. Исключение – может, где-то кто-то под завалами.

Вы должны понимать, как это происходит на Донбассе,

– добавил гарант.

Президент Украины заявил, что города Волноваха больше просто не существует. Он подчеркнул, что именно так поступают россияне. Зеленский сообщил, что сейчас нельзя с уверенностью говорить, что на Донбассе идет полномасштабное сражение.

Да, как они действуют мы видели и видим. Именно на Донбассе. Они уходят и не покидают город. Маленькие города они не оккупируют, они переезжают. Просто полностью переезжают. Там ничего нет,

– рассказал Зеленский.

Глава государства также добавил, что не понимает о какой оккупации после этого может идти речь, ведь там нет ни зданий, ни людей. Он также добавил, что вчера ему военные отчитывались о ситуации в Рубежном, за которое шло большое сражение. Ему сообщили, что там уничтожили все.

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