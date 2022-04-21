В інтерв'ю французькому каналу BFM TV у Володимира Зеленського запитали про роль Донбасу у війні. Президент почав свою відповідь з пояснення, що саме роблять росіяни на територіях, куди вони знаходять.

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Зеленський про Волноваху та тактику росіян

Як приклад він навів місто на Донеччині. Президент України наголосив, що у Волновасі росіяни знищили буквально усі будівлі. Зеленський додав, що на сьогодні там немає жодної людини. Виняток – може десь хтось під завалами.

Ви повинні розуміти, як це відбувається на Донбасі,

– додав гарант.

Президент України заявив, що міста Волноваха більше просто не існує. Він підкреслив, що саме так діють росіяни. Зеленський повідомив, що зараз не можна з впевненістю говорити, що на Донбасі йде повномасштабна битва.

Так, як вони діють ми бачили й бачимо. Саме на Донбасі. Вони йдуть і не залишають міста. Маленькі міста вони не окуповують, вони їх переїжджають. Просто повністю переїжджають. Там нічого немає,

– розповів Зеленський.

Глава держави також додав, що не розуміє про яку окупацію після цього може йтися, адже там немає ні будівель, ні людей. Він також додав, що вчора йому військові звітували про ситуацію в Рубіжному, за яке йшла велика битва. Йому повідомили, що там знищили все.

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