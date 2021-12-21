Минобороны России 21 декабря провело расширенное совещание с Владимиром Путиным. Публицист и политолог Андрей Пионтковский в эфире 24 канала сказал, что заявления, которые там озвучили, ярко можно описать через карикатуру Алексея Меринова.

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"Между двумя башнями Кремля натянули транспарант и на нем надпись: "Да, мы ох***. Ну, и что?". Вот символ сегодняшнего дня", – рассказал о карикатуре публицист.

Я бы это немного поправил и нарисовал, что транспарант держат Путин и Шойгу. Вот именно это они в разных вариациях говорят Вашингтону и Киеву,

– добавил Пионтковский.

Почему заявления Шойгу опасны

Публицист отметил, что министр обороны России Сергей Шойгу сделал 2 "абсолютно гениальных" заявления. Речь идет о том, что американцы готовят химическое нападение на Россию, но с территории Украины, однако более зловещим Пионтковскому показалось другое.

Шойгу сказал, что те самые гадкие американцы, которые привезли неизвестные химические вещества, в жилых районах обустраивают боевые точки. Это намек на сценарий ближайших дней. То есть когда начнут ракетные нападения на Украину, то конечно, что будут умирать мирные жители. Однако виновными все равно будут американцы, которые устанавливают боевые точки именно в жилых кварталах. Андрей Піонтковский Политолог

Пионтковский о заявлениях Минобороны России: смотрите видео

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