Да прибудет с вами сила: почему здоровый сон необходим для работы мозга

Генеральную уборку мозг делает ночью. Именно поэтому народное выражение о "светлой голове" и "чистом" разуме утром имеет все научные основания.

Нашим оргіназмом керує мозок

Сон – надважливий процес для відновлення роботи мозку.

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Ми з вами – це живий організм, який підтримує життєздатність завдяки постійним ланцюжкам процесів, що в ньому відбуваються: дихання, ковтання – це лише два із тисячі. Десятки органів у нашому тілі відповідають кожен за свій процес, і задача кожного – забезпечити його безперебійну роботу.

Так от для мозку це завдання – найбільш критичне. Уся його робота пов'язана з електричною активністю. При тому, що загальна вага мозку складає до 2% від всієї ваги тіла, для забезпечення своєї роботи він споживає до 25% енергії всього організму.

Система кровообігу вирішує проблему доставки поживних речовин. Судини утворюють складну мережу, яка буквально заповнює весь простір мозку – вони починаються на його поверхні, далі проникають глибше в тканини й таким чином постачають поживні речовини й кисень до кожної його клітинки. Це складна система, через яку мозок отримує "паливо" для своєї роботи.

Процеси переробки й утилізації: чому вони важливі?

Далі починається важлива частина процесу – клітини не стільки споживають поживні речовини, скільки виділяють потім відходи їх переробки.

І так само, як для мозку важливо отримувати поживні речовини, так і для його ефективного функціонування критично важливо їх переробляти й ретельно утилізовувати відходи.

Тут в роботу вступає лімфатична система тіла, яка вирішує цей етап роботи. Лімфатична система – це паралельна мережа судин, яка проходить через усе тіло. Вона підхоплює білки й інші відходи міжклітинного простору, збирає їх, "кидає" у кровоток для подальшого позбавлення.

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Оскільки в самому мозку лімфатичних судин немає, мозок не може позбавлятися відходів за принципом, за яким це робить увесь організм.

Цю функцію в мозку виконує цереброспінальна рідина. Вона заповнює простір навколо мозку, саме в цю рідину потрапляють відходи й разом з нею скидаються в кров.

Визначальним у цьому, здавалося б, легкому процесі є те, що весь процес, описаний вище, відбувається, лише коли ми спимо. У той час, коли мозок переходить у фазу сну, його клітини ніби скорочуються, звільняючи простір між ними. Таким чином цереброспінальна рідина потрапляє в простір мозку й дозволяє очиститися й вивільнити залишки.

Це означає, що коли мозок не спить і знаходиться в максимальній фазі своєї активності, він відкладає процес очищення від міжклітинних відходів на потім. Згодом, коли мозок засинає, його активність знижується і він переходить у режим очищення від усього сміття, яке накопичилося за день.

Це буквально означає: чим довше ми не спимо, тим більше "сміття" збирається в мозку.

Що це за сміття?

Давайте ще трошки поговоримо про те, яке саме сміття.

Вам не треба буквально запам'ятовувати назву білка "бета-амілоїд", проте варто запам'ятати, що це саме той білок, накопичення якого вважається одним із ключових факторів у розвитку хвороби Альцгеймера.

Цей білок накопичується в мозку кожного з нас прямо зараз і в рази швидше утилізується, коли ми спимо в порівнянні з годинами денної активності.

Заради справедливості варто зазначити, що однозначного взаємозалежного зв'язку між хворобою Альцгеймера й нестачею сну однозначно не доведено, проте достеменно відомо: якщо мозок не здатний позбавлятися від відходів на кшталт бета-амілоїду, це з часом може призвести до подібних захворювань.

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Замість висновків:

1. Сон буквально очищує розум.

2. Коли ми засинаємо, мозок починає генеральне прибирання.

3. Немає сну – немає чистоти розуму.

4. На відміну від неприбраної квартири, наслідки "неприбраного мозку" значно небезпечніші для ментального здоров'я.