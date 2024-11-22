На монументе изображен защитник в полный рост, а рядом с ним стоят три волка – в честь батальона "Волки Да Винчи", которым военный командовал, передает 24 Канал.

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В Киеве открыли памятник "Да Винчи"

21 ноября в столице состоялось торжественное открытие монумента. На событие пришли десятки военных.

Открытие памятника: смотрите видео

В Киеве установили памятник "Да Винчи" / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Легендарный командир отдал свою жизнь в боях за Бахмут / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Дмитрий Коцюбайло стал самым молодым "Героем Украины" / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

Дмитрию навеки осталось 27 лет / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

В Киеве открыли монумент "Да Винчи" / Фото Валентины Полищук

Напомним, что Дмитрий Коцюбайло родился 1 ноября 1995 года на Ивано-Франковщине. Образование получал в Бовшевской общеобразовательной школе и учился на художника в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее.

На войне Дмитрий с 18 лет, куда попал сразу после Революции Достоинства. До начала полномасштабного вторжения был добровольцем, затем вступил в ВСУ.

30 ноября 2021 Дмитрий Коцюбайло был отмечен званием Героя Украины за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В 2022 году получил звание младшего лейтенанта. "Да Винчи" погиб 7 марта 2023 года на Бахмутском направлении.